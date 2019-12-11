«Локомотив» уступил «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА и занял последнее место в группе

«Атлетико» обыграл «Локомотив» (3:0) в матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Мадридский клуб набрал 12 очков и занял второе место в группе D. Команда сыграет в 1/16 финала. «Локо» не сумел выйти из группы. Команда набрала четыре очка и заняла последнее место.

Юношеская лига УЕФА. Группа D

«Атлетико — мол.» — «Локомотив — мол.» — 3:0 (0:0)

Голы: Кинтана, 73 — с пенальти (1:0). Тенас, 80 (2:0). Сото, 88 (3:0).

«Локомотив — мол.»: Касьяненко, Черняков, Основ (Шарков, 78), Петухов (Черный, 74), Сильянов, А.Мухин, Иваньков, М.Мухин, Иосифов, Барабошкин, Хлынов (Сулейманов, 59).

Предупреждения: Барабошкин, 43. Сулейманов, 69. Петухов, 72.

Удаление: Барабошкин (Локомотив — мол.), 45+1.

Судья: Сотириу (Кипр).

11 декабря. Мадрид. Стадион Тренировочный центр «Атлетико».