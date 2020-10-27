«Локомотив» упустил ничью в матче с «Баварией» на своем поле

«Локомотив» принимал «Баварию» на своем поле в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Гости взяли верх со счетом 2:1.

Мюнхенцы отличились вначале первого тайма: гол забил Леон Горецка.

В начале второго тайма Антон Миранчук сравнял счет. Затем «Локо» упустил несколько неплохих моментов, а вот удар Джошуа Киммиха достиг цели.

«Бавария» одержала вторую победу на старте группового этапа и набрала 6 очков. В активе «Локомотива» остался 1 балл.

Лига чемпионов

Группа A

«Локомотив» (Россия) — «Бавария» (Германия) — 1:2 (0:1)

Голы: Горецка, 13 (0:1). Миранчук, 70 (1:1). Киммих, 79 (1:2).

«Локомотив» (Россия): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука (Райкович, 46), Рыбус, Игнатьев (Жемалетдинов, 76), Крыховяк, Куликов (Лисакович, 89), Миранчук, Зе Луиш, Смолов (Рыбчинский, 75).

«Бавария» (Германия): Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандез, Мюллер (Гнабри, 46), Киммих, Горецка (Хави Мартинес, 46), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 69), Левандовски.

Предупреждения: Живоглядов, 17. Эрнандез, 47. Мурило, 50. Жемалетдинов, 84.

Судьи: Ковач. Артене, Маринеску (все — Румыния).

ВАР: Эрнандес Эрнандес. Куадра Фернандес (оба — Испания).

27 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».