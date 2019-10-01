«Локомотив» упустил ничью в матче с «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА

«Локомотив» проиграл дома «Атлетико» (2:3) в матче второго тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Встреча прошла в Москве на стадионе «Сапсан Арена». В составе «Локомотива» отличились защитник Герман Основ и нападающий Никита Хлынов.

Москвичи отыгралась со счета 0:2 по ходу игры, но на второй компенсированной минуте матча защитник «Атлетико» Рече Рикельме вывел гостей вперед и установил окончательный счет в этой встрече.

Лига чемпионов УЕФА U19

Группа D

«Локомотив — мол.» — «Атлетико — мол.» — 2:3 (0:1)

Голы: Тегуйя, 45+1 (0:1). Рикельме, 68 (0:2). Основ, 89 (1:2). Хлынов, 90 (2:2). Рикельме, 90+2 (2:3).

«Локомотив — мол.»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Основ, Петухов (Черняков, 77), Петров, Черный, Иосифов (Карев, 20), М.Мухин, Барабошкин, Сулейманов (Хлынов, 68).

Предупреждения: Основ, 45+3. Петров, 66. Хлынов, 86.

Судья: Ануфриев (Латвия).

1 октября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».