«Локомотив» улетел на матч с «Зальцбургом»: список игроков

«Локомотив» на официальном сайте назвал список игроков, которые улетели в Австрию на матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

В основную обойму вернулся капитан команды Ведран Чорлука, который пропустил последние матчи из-за травмы.

Полностью список игроков выглядит так:

Вратари: Гильерме, Коченков, Касьяненко

Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Черный, Сильянов,

Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, М.Мухин, Титков, Иосифов

Нападающие: Смолов, Камано, Эдер, Лисакович, Зе Луиш.

Матч «Зальцбург» — «Локомотив» состоится в среду, 21 октября. Начало — в 19.55 (мск).