«Локомотив» улетел на матч с «Зальцбургом»: список игроков
17:03
«Локомотив» на официальном сайте назвал список игроков, которые улетели в Австрию на матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
В основную обойму вернулся капитан команды Ведран Чорлука, который пропустил последние матчи из-за травмы.
Полностью список игроков выглядит так:
Вратари: Гильерме, Коченков, Касьяненко
Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Черный, Сильянов,
Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, М.Мухин, Титков, Иосифов
Нападающие: Смолов, Камано, Эдер, Лисакович, Зе Луиш.
Матч «Зальцбург» — «Локомотив» состоится в среду, 21 октября. Начало — в 19.55 (мск).
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