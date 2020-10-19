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«Локомотив» улетел на матч с «Зальцбургом»: список игроков

17:03
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«Локомотив» на официальном сайте назвал список игроков, которые улетели в Австрию на матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

В основную обойму вернулся капитан команды Ведран Чорлука, который пропустил последние матчи из-за травмы.

Полностью список игроков выглядит так:

Вратари: Гильерме, Коченков, Касьяненко
Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Черный, Сильянов,
Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, М.Мухин, Титков, Иосифов
Нападающие: Смолов, Камано, Эдер, Лисакович, Зе Луиш.

Матч «Зальцбург» — «Локомотив» состоится в среду, 21 октября. Начало — в 19.55 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22956

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