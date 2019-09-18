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«Локомотив сыграет против «Байера» в белой форме

12:00
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«Локомотив» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в белой форме в выездном матче группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».

Матч «Байер» — «Локомотив» пройдет в среду 18 сентября и начнется в 22.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Встречу будет обслуживать польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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