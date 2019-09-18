«Локомотив сыграет против «Байера» в белой форме

«Локомотив» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в белой форме в выездном матче группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».

Матч «Байер» — «Локомотив» пройдет в среду 18 сентября и начнется в 22.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Встречу будет обслуживать польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр