«Локомотив сыграет против «Байера» в белой форме
12:00
«Локомотив» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в белой форме в выездном матче группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
Матч «Байер» — «Локомотив» пройдет в среду 18 сентября и начнется в 22.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Встречу будет обслуживать польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски.
Сегодня играем в белом ?#СамыйЛучшийКоллектив#БайерЛоко #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/H9sEnsQW5d— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 18, 2019
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