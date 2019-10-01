«Локомотив сыграет против «Атлетико» в белой форме
13:26
«Локомотив» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в белой форме в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико».
Матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Сегодня сыграем в белом ??? #ЛокоАтлетико #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/xHDNIpOGj3— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 1, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
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