«Локомотив сыграет против «Атлетико» в белой форме

«Локомотив» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в белой форме в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико».

Матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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