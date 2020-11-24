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«Локомотив» провел тренировку на стадионе «Атлетико»

21:14

«Локомотив» в официальном Twitter опубликовал фрагмент тренировки команды на стадионе «Ванда Метрополитано» в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико».

Игра «Атлетико» — «Локомотив» состоится в среду, 25 ноября, начало — в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Атлетико» — «Локомотив»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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