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«Локомотив» против «Атлетико» — без Алексея Миранчука?

20:09
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Атлетико». Участие в матче полузащитника москвичей Алексея Миранчука остается под вопросов.

Журналист «Матч ТВ» Александр Моссаковский выложил в Twitter фотографию из раздевалки железнодорожников. На ней видно, что на месте, где переодевается Миранчук, нет его вещей.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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