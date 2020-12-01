«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов

«Локомотив» на своем поле уступил «Зальцбургу» (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

В составе московской команды единственный гол забил хавбек Антон Миранчук с пенальти (79-я минута). У австрийцев — дубль на свой счет записал форвард Мергим Бериша, еще один мяч — Карим Адейеми (81-я минута).

Команда Марко Николича с 3 очками располагается на последнем (4-м месте) в группе A. Железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ. «Зальцбург» — 3-я строчка и 4 балла.

Лига чемпионов

Группа A

«Локомотив» (Россия) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:3 (0:2)

Голы: Бериша, 28 (0:1). Бериша, 41 (0:2). Миранчук, 79 — с пенальти (1:2). Адейеми, 81 (1:3).

«Локомотив» (Россия): Гильерме, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Чорлука, Райкович (Игнатьев, 46), Лысцов (Мухин, 46), Рыбус, Мурило, Магкеев, Эдер, Зе Луиш (Камано, 90), Лисакович (Миранчук, 46).

«Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Рамалью, Вебер, Ульмер, Юнузович, Камара (Сучич, 69), Бериша (Онгене, 90+3), Собослои (Дака, 77), Мвепу, Койта (Адейеми, 70).

Предупреждения: Камара, 45+1. Мухин, 62. Игнатьев, 79. Рамалью, 80. Мурило, 80. Станкович, 80.

Судьи: Али Палабыйык. Джейхун Сесигюзел, Серкан Олгунджан (все — Турция).

ВАР: Битиген. Мете Калкаван (оба — Турция).

1 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена»