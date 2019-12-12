«Атлетико» обыграл «Локомотив» (2:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе испанского клуба забивали Жоау Феликс (с пенальти) и Фелипе. Также пенальти не реализовал Киран Триппьер — его удар отразил Антон Коченков.

«Локо» занял последнее место в группе D. С тремя очками команда финишировала на четвертой позиции. «Атлетико» набрал 10 очков, стал вторым и вышел в плей-офф.

Лига чемпионов

Группа D

«Атлетико» (Испания) — «Локомотив» (Россия) — 2:0 (1:0)

Голы: Жоау Феликс, 17 — с пенальти (1:0). Фелипе, 54 (2:0).

Нереализованный пенальти: Триппьер, 2 (вратарь)

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Корреа (Эррера, 68), Партей, Коке (Лемар, 73), Сауль, Жоау Феликс (Льоренте, 81), Мората.

«Локомотив»: Коченков, Идову, Кверквелия, Хеведес, Чорлука (Магкеев, 69), Рыбус, Мурило, Жемалетдинов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Эдер (Смолов, 75).

Предупреждения: Мурило, 40. Крыховяк, 42. Корреа, 67.

Судьи: Кошшои. Ринг, Тот (все — Венгрия).

ВАР: Марчиняк. Квятковски (оба — Польша).

11 декабря. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».