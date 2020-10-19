«Локомотив» приземлился в Зальцбурге
22:07
«Локомотив» прибыл в Австрию на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга», сообщает пресс-служба клуба в Twitter. Как сообщалось ранее, на игру улетели 23 футболиста, включая восстановившегося после травмы капитана Ведрана Чорлуки.
Матч «Зальцбург» — «Локомотив» состоится 21 октября, начало — в 19.55 по московскому времени.
? Москва ?? Зальцбург ?#UCL | #ЗальцбургЛоко pic.twitter.com/xPJKxJq9Gl— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 19, 2020
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