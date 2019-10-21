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«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом»

00:15
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«Локомотив» прилетел в Турин (Италия) перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом», информирует пресс-служба москвичей. Встреча пройдет во вторник, 22 октября, начало — 22.00 (мск).

«Локомотив» занимает 3-е место в группе D, имея в активе 3 очка. «Ювентус» с 4 баллами располагается на 1-й строчке.

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Ювентус — Локомотив М

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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