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«Локомотив» прибыл в Мадрид на матч с «Атлетико»

22:59
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«Локомотив» прибыл в Мадрид на матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико», сообщает клубная пресс-служба. В распоряжении Марко Николича 23 футболиста.

«Привет, Мадрид», — подписан пост.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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