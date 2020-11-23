«Локомотив» прибыл в Мадрид на матч с «Атлетико»

«Локомотив» прибыл в Мадрид на матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико», сообщает клубная пресс-служба. В распоряжении Марко Николича 23 футболиста.

«Привет, Мадрид», — подписан пост.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится в среду, 25 ноября. Начало — в 23.00 (мск).