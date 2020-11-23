«Локомотив» прибыл в Мадрид на матч с «Атлетико»
22:59
«Локомотив» прибыл в Мадрид на матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико», сообщает клубная пресс-служба. В распоряжении Марко Николича 23 футболиста.
«Привет, Мадрид», — подписан пост.
?Hola, Madrid! ?? #АтлетикоЛоко | #UCL pic.twitter.com/r77KInYgtc— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 23, 2020
Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится в среду, 25 ноября. Начало — в 23.00 (мск).
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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