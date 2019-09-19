«Локомотив» повторил подвиг «Спартака» 19-летней давности

«Локомотив» обыграл «Байер» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1) и стал второй российской командой, которой удалось стартовать в групповом турнире Лиги чемпионов с победы над немцами.

В сентябре 2000 года «Спартак» в домашней встрече, благодаря голам Егора Титова и Артема Безродного, одолел тех же «аспириновых». Привезти очки из Германии ранее получалось только у ЦСКА, добывшего в сезоне-2016/17 ничью в Леверкузене. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда российские клуб начинал групповой турнир ЛЧ встречей с немцами

Сезон Клуб Матч Голы 12.09.2000 Спартак Байер (д) — 2:0 Титов, Безродный 12.09.2006 Спартак Бавария (г) — 0:4 Писарро, Санта Крус, Швайнштайгер, Салихамиджич 15.09.2009 ЦСКА Вольфсбург (г) — 1:3 Дзагоев — Графите-3 17.09.2013 ЦСКА Бавария (г) — 0:3 Алаба, Манджукич, Роббен 15.09.2015 ЦСКА Вольфсбург (г) — 0:1 Дракслер 13.09.2016 Ростов Бавария (г) — 0:5 Киммих-2, Левандовски, Мюллер, Бернат 14.09.2016 ЦСКА Байер (г) — 2:2 Дзагоев, Еременко — Мезмеди, Хакан Чалханоглу 18.09.2019 Локомотив Байер (г) — 2:1 Крыховяк, Баринов — Хеведес, в свои ворота

Итого: +2=1-4, мячи 7-18.

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