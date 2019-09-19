«Локомотив» повторил подвиг «Спартака» 19-летней давности
«Локомотив» обыграл «Байер» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1) и стал второй российской командой, которой удалось стартовать в групповом турнире Лиги чемпионов с победы над немцами.
В сентябре 2000 года «Спартак» в домашней встрече, благодаря голам Егора Титова и Артема Безродного, одолел тех же «аспириновых». Привезти очки из Германии ранее получалось только у ЦСКА, добывшего в сезоне-2016/17 ничью в Леверкузене. (Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда российские клуб начинал групповой турнир ЛЧ встречей с немцами
|
Сезон
|
Клуб
|
Матч
|
Голы
|
12.09.2000
|
Спартак
|
Байер (д) — 2:0
|
Титов, Безродный
|
12.09.2006
|
Спартак
|
Бавария (г) — 0:4
|
Писарро, Санта Крус, Швайнштайгер, Салихамиджич
|
15.09.2009
|
ЦСКА
|
Вольфсбург (г) — 1:3
|
Дзагоев — Графите-3
|
17.09.2013
|
ЦСКА
|
Бавария (г) — 0:3
|
Алаба, Манджукич, Роббен
|
15.09.2015
|
ЦСКА
|
Вольфсбург (г) — 0:1
|
Дракслер
|
13.09.2016
|
Ростов
|
Бавария (г) — 0:5
|
Киммих-2, Левандовски, Мюллер, Бернат
|
14.09.2016
|
ЦСКА
|
Байер (г) — 2:2
|
Дзагоев, Еременко — Мезмеди, Хакан Чалханоглу
|
18.09.2019
|
Локомотив
|
Байер (г) — 2:1
|
Крыховяк, Баринов — Хеведес, в свои ворота
Итого: +2=1-4, мячи 7-18.
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