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«Локомотив» повторил подвиг «Спартака» 19-летней давности

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«Локомотив» обыграл «Байер» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1) и стал второй российской командой, которой удалось стартовать в групповом турнире Лиги чемпионов с победы над немцами.

В сентябре 2000 года «Спартак» в домашней встрече, благодаря голам Егора Титова и Артема Безродного, одолел тех же «аспириновых». Привезти очки из Германии ранее получалось только у ЦСКА, добывшего в сезоне-2016/17 ничью в Леверкузене. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда российские клуб начинал групповой турнир ЛЧ встречей с немцами

Сезон

Клуб

Матч

Голы

12.09.2000

Спартак

Байер (д) — 2:0

Титов, Безродный

12.09.2006

Спартак

Бавария (г) — 0:4

Писарро, Санта Крус, Швайнштайгер, Салихамиджич

15.09.2009

ЦСКА

Вольфсбург (г) — 1:3

Дзагоев — Графите-3

17.09.2013

ЦСКА

Бавария (г) — 0:3

Алаба, Манджукич, Роббен

15.09.2015

ЦСКА

Вольфсбург (г) — 0:1

Дракслер

13.09.2016

Ростов

Бавария (г) — 0:5

Киммих-2, Левандовски, Мюллер, Бернат

14.09.2016

ЦСКА

Байер (г) — 2:2

Дзагоев, Еременко — Мезмеди, Хакан Чалханоглу

18.09.2019

Локомотив

Байер (г) — 2:1

Крыховяк, Баринов — Хеведес, в свои ворота

Итого: +2=1-4, мячи 7-18.

Байер — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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