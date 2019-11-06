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«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Ювентусом»

14:23
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«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».

После матчей железнодорожники с тремя очками занимают третье место в группе D.

Локомотив — Ювентус

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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