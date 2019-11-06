«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Ювентусом»

Измайлов, Криштиану Роналду, Сёмин — вместе с Жоао Марио ждём #ЛокоЮве, вторую домашнюю игру «Локо» на групповом этапе #ЛигаЧемпионов 2019/20!



Всё закулисье самого ожидаемого матча осени — в новом выпуске Дневника Лиги чемпионов: https://t.co/amU9cpXEoO#UCL | #FCLMJuve