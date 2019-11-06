«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Ювентусом»
14:23
«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
После матчей железнодорожники с тремя очками занимают третье место в группе D.
Измайлов, Криштиану Роналду, Сёмин — вместе с Жоао Марио ждём #ЛокоЮве, вторую домашнюю игру «Локо» на групповом этапе #ЛигаЧемпионов 2019/20!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 6, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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