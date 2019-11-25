«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
15:46
«Локомотив» опубликовал в своем Twitter видео с тренировки.
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Готовимся ??#ЛокоБайер | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMB04 pic.twitter.com/fes8MoDjT7— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2019
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