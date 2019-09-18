«Локомотив» показал, как готовился к матчу с «Байером»

«Локомотив» в преддверии матча Лиги чемпионов с «Байером» на своем официальном ютуб-канале опубликовал ролик о том, как команда ехала в Леверкузен, тренировалась на «БайАрене» и провела предматчевую пресс-конференцию.

Матч 1-го тура группового турнира «Байер» — «Локомотив» пройдет в среду 18 сентября и начнется в 22.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Встречу будет обслуживать польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски.

Приезд в Леверкузен, тренировка на «БайАрене» и предматчевая пресс-конференция. Показываем всё, что происходило в Германии за день до игры #БайерЛоко ? https://t.co/2RVNYNqezW — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 18, 2019

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