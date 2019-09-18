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«Локомотив» показал, как готовился к матчу с «Байером»

14:07
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«Локомотив» в преддверии матча Лиги чемпионов с «Байером» на своем официальном ютуб-канале опубликовал ролик о том, как команда ехала в Леверкузен, тренировалась на «БайАрене» и провела предматчевую пресс-конференцию.

Матч 1-го тура группового турнира «Байер» — «Локомотив» пройдет в среду 18 сентября и начнется в 22.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Встречу будет обслуживать польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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