«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Атлетико»

«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный закадровым момента последнего матча группового турнира с «Атлетико» (0:2).

В группе D «Локомотив» занял последнее место, набрав три очка, одержав единственную победу над «Байером» с общей разницей мячей 4:11.

«Эта Лига чемпионов подарила нам незабываемые эмоции. Упрекнуть в чем-то команду невозможно» — заключительный выпуск Дневника Лиги чемпионов из Мадрида глазами болельщиков, Юрия Палыча, Станислава Магкеева и КраСавы??https://t.co/9KPUclDOLG pic.twitter.com/Xx2MEncdTN — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 17, 2019

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