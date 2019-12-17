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«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Атлетико»

14:29
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«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный закадровым момента последнего матча группового турнира с «Атлетико» (0:2).

В группе D «Локомотив» занял последнее место, набрав три очка, одержав единственную победу над «Байером» с общей разницей мячей 4:11.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала




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