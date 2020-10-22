Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» ничью железнодрожников с «Зальцбургом» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:2), а также поделился мнением о первом голе Алексея Миранчука за «Аталанту» в матче с «Митьюлланном» (4:0).

— Я рад, что они добились положительного результата, очень точные замены повернули игру, — сказал Баринов «СЭ». — Появление Зе Луиша и Лисаковича сыграло положительную роль. Хорошо сыграл Гильерме. Ничья на выезде — плюс, тем более с командой, с которой только и можно будет соревноваться в этой группе. Я считаю, результат положительный

— Команду завело, что «Зальцбург» назвал их пассажирами в этой Лиге чемпионов?

— Не знаю, что может завести их. Но «Зальцбург"-то кого будет обыгрывать? «Атлетико» и «Баварию»? Для них «Локомотив» — основной клиент. Так же, как и «Зальцбург» у «Локомотива»

— Алексей Миранчук забил вчера в дебютном матче за «Аталанту».

— Конечно, видел и вчера, и сегодня смотрел. Это представитель того «Локомотива», за который я болел.

— Почему в прошедшем времени?

— Я не оголтелый болельщик, который болеет за цвет. Я болею за определенных людей. Я был членом семьи — она сейчас разрушена. Конечно, я не желаю им провала, я сопереживаю им, но если бы «Локомотив вчера проиграл, я бы спал спокойно. А если бы проиграл тот «Локомотив», у меня бы ночь была бессонной, утром болела голова, сердце. (Константин Колмаков)