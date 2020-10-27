«Локомотив» отреагировал на отменный пенальти в матче с «Баварией»

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на отменный пенальти в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».

На 64-й минуте встречи главный арбитр Иштван Ковач назначил пенальти якобы за нарушение Даниила Куликова на Роберте Левандовском в штрафной площади. Однако после просмотра ВАР было принято решение отменить 11-метровый удар.

Пресс-служба опубликовала гифку с изображением начальника команды Станислава Сухины, который по телефону якобы решил этот вопрос. В России многие обвиняют судей в лояльном судействе железнодорожников как раз благодаря Сухине.