Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».

— Какие у «Локомотива» сильные и слабые стороны?

— Эта очень конкурентоспособная команда. Мы анализировали ее последние игры: 14 матчей, 5 побед, 4 ничьи и всего 5 поражений, все — в один гол. Эта команд играет отлично, она хочет заработать очки.

— Вы играли с «Локомотивом» год назад. Стал ли он сильнее сейчас?

— Мне сложно как-то описывать соперника. Могу только охарактеризовать, как команду, которая отлично атакует, хорошо обороняется. Она знает, что делать на поле. (Гоша Чернов)

Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.