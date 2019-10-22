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«Локомотив» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА

16:55
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«Локомотив» победил «Ювентус» в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА (2:1). Голами в составе красно-зеленых отметились хавбек Максим Петров и защитник Илья Петухов (с пенальти). У «бьянконери» отличился защитник Паоло Гоцци.

«Локомотив» набрал 4 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы D. «Ювентус» с 6 баллами занимает 1-ю строчку.

Лига чемпионов УЕФА U19

Группа D

«Ювентус — мол.» — «Локомотив — мол.» — 1:2 (0:1)

Голы: Петров, 29 (0:1). Петухов, 76 — с пенальти (0:2). Гоцци, 83 (1:2).

«Локомотив — мол.»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Основ, Петухов, Иосифов, Петров, Черный, Барабошкин (Карев, 72), М.Мухин, Сулейманов.

Предупреждения: Основ, 15. Сулейманов, 43. Сильянов, 52. Петров, 65.

Судья: Струкан (Хорватия).

22 октября. Турин. Стадион Тренировочный центр «Ювентуса».

Ювентус — мол. — Локомотив — мол.

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