«Локомотив» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА
«Локомотив» победил «Ювентус» в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА (2:1). Голами в составе красно-зеленых отметились хавбек Максим Петров и защитник Илья Петухов (с пенальти). У «бьянконери» отличился защитник Паоло Гоцци.
«Локомотив» набрал 4 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы D. «Ювентус» с 6 баллами занимает 1-ю строчку.
Лига чемпионов УЕФА U19
Группа D
«Ювентус — мол.» — «Локомотив — мол.» — 1:2 (0:1)
Голы: Петров, 29 (0:1). Петухов, 76 — с пенальти (0:2). Гоцци, 83 (1:2).
«Локомотив — мол.»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Основ, Петухов, Иосифов, Петров, Черный, Барабошкин (Карев, 72), М.Мухин, Сулейманов.
Предупреждения: Основ, 15. Сулейманов, 43. Сильянов, 52. Петров, 65.
Судья: Струкан (Хорватия).
22 октября. Турин. Стадион Тренировочный центр «Ювентуса».
? Максим Петров открыл счет после розыгрыша стандарта.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2019
? #ЮвентусЛоко в Юношеской лиге УЕФА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/iuOhF4YxB7
? Илья Петухов уверенно реализовал 11-метровый удар.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2019
? #ЮвентусЛоко в Юношеской лиге УЕФА прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/TDqkHXyoMp
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей