«Локомотив» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов! Баринов забил победный гол после ошибки вратаря
«Локомотив» победил «Байер» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1). Голами в составе железнодорожников отметились полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Россиянин отличился ударом с середины поля после ошибки вратаря.
В ворота «Локо» мяч влетел в результате автогола — его автором стал защитник Бенедикт Хеведес.
«Локомотив» занимает 1-е место в группе D, имея в активе 3 очка. «Баейр» располагается на последней строчке.
Лига чемпионов
Группа D
«Байер» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 1:2 (1:2)
Голы: Крыховяк, 16 (0:1). Хеведес, 25 — в свои ворота (1:1). Баринов, 37 (1:2).
«Байер» (Германия): Храдецки, Л.Бендер, Та, С.Бендер, Венделл, Беллараби, Арангис, Баумгартлингер (Амири, 71), Хаверц, Бэйли (Аларио, 46), Фолланд.
«Локомотив» (Россия): Гильерме, Хеведес, Мурило, Чорлука, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Жоау Мариу (Идову, 90+3), Рыбус, Смолов.
Предупреждения: Баринов, 55. Арангис, 76.
Судьи: Рачковски. Обукович, Сейка (все — Польша).
ВАР: Гиль. Франковски (оба — Польша).
18 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей