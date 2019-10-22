«Локомотив» обратился к болельщикам перед матчем с «Ювентусом»

«Локомотив» на своем официальном сайте обратился к болельщикам перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса». В клубе призвали фанатов не использовать пиротехнику во время матча и обязательно взять с собой паспорт для входа на арену.

— Вход на сектор строго по паспорту и именному билету, который будут сверять при входе в гостевую зону и на турникете, — написал «Локомотив». — Обязательно берите оригинал паспорта!

На гостевом входе будет работать камера хранения, однако «Ювентус» не несет ответственности за сохранность вещей. Просьба оставлять ценные вещи в гостинице.

Обратите внимание, что на стадион запрещено проносить: стеклянную тару, колющие и режущие предметы, петарды, зажигалки, газовые баллоны, зонты, трости, сигареты

Кроме того, в камеру хранения могут попросить сдать Powerbank, если его размер слишком большой, а также зеркальные камеры с большими объективами. Еще раз просим соблюдать правила поведения, не использовать пиротехнические средства. За нарушения возможен штраф до 10 тысяч евро и запрет на въезд в ЕС до 5 лет.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится во вторник 22 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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