«Локомотив» ни разу не ударил по воротам в матче Юношеской лиги УЕФА с «Атлетико»

В матче Юношеской лиги УЕФА против «Атлетико» (0:3) «Локомотив» ни разу не ударил по воротам. У российской команды не было ударов как в створ ворот, так и мимо. Об этом указано в статистике матча на сайте УЕФА.

«Атлетико» в этом матче нанес 20 ударов по воротам «Локо». Семь из них пришлись в створ ворот, а три — привели к голам.

Мадридский клуб набрал 12 очков и занял второе место в группе D. Команда сыграет в 1/16 финала. «Локо» не сумел выйти из группы. Команда набрала четыре очка и заняла последнее место.