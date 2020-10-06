Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с «СЭ» оценил работу клуба в это трансферное окно.

— Трансферную работу можно оценивать, как отрицательную, — уверен Наумов. — Мне вообще непонятны действия менеджмента «Локомотива». Говорили, что вот, Семин мало привлекает молодых, мы будем покупать только молодых. И где молодые?

Узбека молодого взяли, Жалолиддинова, какая-то махинация вообще, на мой взгляд. Подписали, а сейчас отзаявили. Непонятный трансфер и с пожилым сербским защитником Райковичем. Чорлука сейчас травмирован, Магкеев играет центрального защитника, на неродной позиции. Зачем тогда брали Райковича?

Я порадовался, что Далера Кузяева берут — тоже трансфер сорвался.

— А Зе Луиш?

— Я не думаю, что это хороший трансфер. Большой риск. Зе Луиш это, знаете, как отыгранная карта. Он в возрасте, травматичен. Неизвестно, в какой он форме — он же в последних матчах и не играл практически. (в последних 11 матчах Зе Луиш провел на поле только 55 минут — Прим. «СЭ»). Не думаю, что он поможет «Локомотиву».

— С Манджукичем тоже не сложилось.

— Сейчас у «Локомотива» много проблемных линий, а впереди Лига чемпионов с «Баварией» и «Атлетико». А получается, что под Лигу чемпионов кроме Зе Луиша никого не подписали.

— Это все минусы менеджмента во главе с Кикнадзе. Они объявляли: «Вот, Миранчук — наш лучший игрок, но мы его продаем». И получаем за него копейки. Где логика?

Очень много проблемных позицией и помимо ухода Миранчука. Баринов травмирован, зона проседает. Справа хорошо играет Игнатьев, а слева молодежь проваливается, не готовы играть на высоком уровне. Про нападение молчу — голов-то не забивают. Эту позицию тоже надо усилять. (Константин Колмаков)