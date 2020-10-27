Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после победы над «Локомотивом» на групповом этапе Лиги чемпионов (2:1) прокомментировал ход матча.

— «Локомотив» — хорошая команда с хорошей обороной, — сказал Флик. — Нам пришлось поработать и постараться. Победу нам не подарили, пришлось побороться. Были моменты, когда соперник оказывал нам серьезное сопротивление. «Локомотив» хорошо держит мяч и просто нам не было. И другим командам тут тоже будет тяжело. Мы рады, что трибуны не были пустыми, была хорошая атмосфера. Здорово, зрители вообще были.

«Бавария» набрала 6 очков, у «Локомотива» 1 очко. Позднее свой матч завершат «Атлетико» и «Зальцбург». (Дмитрий Гирин)