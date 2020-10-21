«Локомотив» назвал цены на домашний матч Лиги чемпионов с «Баварией»

«Локомотив» открывает продажу билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча пройдет на «РЖД Арене» 27 октября в Москве.

Самый дешевый билет стоит 2 тысячи рублей. Цена самого дорогого доходит до 35 тысяч.

Из-за ограниченной вместимости стадиона на этот матч можно приобрести 1 билет в одни руки.