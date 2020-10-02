«Локомотив» начнет групповой турнир Лиги чемпионов матчем с «Зальцбургом», а закончит — игрой с «Баварией»
23:03
«Локомотив» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет против «Зальцбурга», сообщает пресс-служба железнодорожников.
Первую игру команда проведет в Зальцбурге, шестую — в Мюнхене. Соперниками «Локо» в рамках группы А станут мюнхенская «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».
1-й тур. 21 октября, 19:55 (время московское)
«Зальцбург» — «Локомотив»
2-й тур. 27 октября, 20:55.
«Локомотив» — «Бавария»
3-й тур. 3 ноября, 20:55.
«Локомотив» — «Атлетико»
4-й тур. 25 ноября, 23:00.
«Атлетико» — «Локомотив»
5-й тур. 1 декабря, 20:55.
«Локомотив» — «Зальцбург»
6-й тур. 9 декабря, 23:00.
«Бавария» — «Локомотив»
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