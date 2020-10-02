«Локомотив» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет против «Зальцбурга», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Первую игру команда проведет в Зальцбурге, шестую — в Мюнхене. Соперниками «Локо» в рамках группы А станут мюнхенская «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

1-й тур. 21 октября, 19:55 (время московское)

«Зальцбург» — «Локомотив»

2-й тур. 27 октября, 20:55.

«Локомотив» — «Бавария»

3-й тур. 3 ноября, 20:55.

«Локомотив» — «Атлетико»

4-й тур. 25 ноября, 23:00.

«Атлетико» — «Локомотив»

5-й тур. 1 декабря, 20:55.

«Локомотив» — «Зальцбург»

6-й тур. 9 декабря, 23:00.

«Бавария» — «Локомотив»