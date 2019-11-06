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«Локомотив» и «Ювентус» прибыли на стадион перед матчем Лиги чемпионов

19:49
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«Локомотив» прибыл на свой стадион перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», сообщает официальный Twitter клуба.

Аналогичную запись опубликовал и Twitter «Юве».

Матч «Локомотив» — «Ювентус» начнется в 20.55 по московскому времени.

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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