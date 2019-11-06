«Локомотив» и «Ювентус» прибыли на стадион перед матчем Лиги чемпионов
19:49
«Локомотив» прибыл на свой стадион перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», сообщает официальный Twitter клуба.
Мы на месте ?? #ЛокоЮве | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMJuve pic.twitter.com/x5qyolOzx2— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 6, 2019
Аналогичную запись опубликовал и Twitter «Юве».
I ragazzi sono arrivati! ?#FCLMJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/rBDIiVPgPM— JuventusFC (@juventusfc) November 6, 2019
Матч «Локомотив» — «Ювентус» начнется в 20.55 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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