«Локомотив» готовится к игре с «Атлетико» на базе «Реала»

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграет с «Атлетико». Московский клуб уже прилетел в Мадрид, где пройдет встреча, сообщает Twitter красно-зеленых.

«Локомотив» готовится к игре с мадридским клубом на базе «Реала».

— Спасибо за гостеприимство, — говорится в сообщении в микроблоге Twitter красно-зеленых.

Игра состоится в среду, 11 декабря. Начало матча — 23.00 (мск).

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