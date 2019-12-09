«Локомотив» готовится к игре с «Атлетико» на базе «Реала»
20:22
В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграет с «Атлетико». Московский клуб уже прилетел в Мадрид, где пройдет встреча, сообщает Twitter красно-зеленых.
«Локомотив» готовится к игре с мадридским клубом на базе «Реала».
— Спасибо за гостеприимство, — говорится в сообщении в микроблоге Twitter красно-зеленых.
Спасибо за гостеприимство @realmadrid ? #АтлетикоЛоко | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #AtletiFCLM | #FCLM pic.twitter.com/VCVfo2tRId— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 9, 2019
??? #АтлетикоЛоко | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #AtletiFCLM | #FCLM pic.twitter.com/rIchVq6Rf2— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 9, 2019
Игра состоится в среду, 11 декабря. Начало матча — 23.00 (мск).
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