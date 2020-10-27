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«Локомотив» — «Бавария»: Зе Луиш и Смолов выйдут с первых минут. Стартовые составы

19:37
Игроки «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария», сообщает пресс-служба УЕФА. Игра начнется в 20.55 (мск).

Первый матч за железнодорожников в старте проведет нападающий Зе Луиш.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов — Крыховяк, Миранчук, Магкеев, Игнатьев — Смолов, Зе Луиш.

Запасные: Савин, Коченков, Лысцов, Жемалетдинов, Эдер, Камано, Райкович, Сильянов, Куликов, Мухин, Лисакович, Рыбчинский.

Стартовый состав «Баварии»: Нойер — Зюле, Павар, Алаба, Эрнандес — Горецка, Киммих, Толиссо, Мюллер, Коман — Левандовски.

Запасные: Нюбель, Хоффманн, Гнабри, Мартинес, Сане, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг, Боатенг, Сарр, Рока, Мусиала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

Локомотив — Бавария

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