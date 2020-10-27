«Локомотив» — «Бавария»: Зе Луиш и Смолов выйдут с первых минут. Стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария», сообщает пресс-служба УЕФА. Игра начнется в 20.55 (мск).
Первый матч за железнодорожников в старте проведет нападающий Зе Луиш.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов — Крыховяк, Миранчук, Магкеев, Игнатьев — Смолов, Зе Луиш.
Запасные: Савин, Коченков, Лысцов, Жемалетдинов, Эдер, Камано, Райкович, Сильянов, Куликов, Мухин, Лисакович, Рыбчинский.
Стартовый состав «Баварии»: Нойер — Зюле, Павар, Алаба, Эрнандес — Горецка, Киммих, Толиссо, Мюллер, Коман — Левандовски.
Запасные: Нюбель, Хоффманн, Гнабри, Мартинес, Сане, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг, Боатенг, Сарр, Рока, Мусиала.