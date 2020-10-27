Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Локомотив» — «Бавария»: все голы матча

22:50
27 октября. Москва. «Локомотив» — «Бавария». Радость Антона Миранчука после гола «Баварии». Фото ФК «Локомотив»
27 октября. Москва. «Локомотив» — «Бавария». Радость Антона Миранчука после гола «Баварии». Фото ФК «Локомотив»
Теги:

«Локомотив» на своем поле проиграл «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

13-я минута: гол Леона Горецки

70-я минута: гол Антона Миранчука

79-я минута: гол Йозуа Киммиха

(видео появится позже)

Локомотив — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21227
Все опросы
Кто из российских клубов выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир