«Локомотив» — «Бавария»: все голы матча
22:50
«Локомотив» на своем поле проиграл «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
13-я минута: гол Леона Горецки
Павар укротил перевод с другого фланга, а Горецка отправил мяч мимо Гилерме ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2020
Смотри, как «Бавария» забила «Локо» быстрый гол: https://t.co/lwafBJxNXY pic.twitter.com/uka1zUgnUr
70-я минута: гол Антона Миранчука
Зе Луиш включил скорость света, а Тоха наказал Нойера ???— Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2020
Вот так Миранчук подарил «Локо» надежду: https://t.co/tdac5RSbBT pic.twitter.com/qsUDVCyn69
79-я минута: гол Йозуа Киммиха
(видео появится позже)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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