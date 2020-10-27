«Локомотив» — «Бавария»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов
19:00
Во вторник, 27 октября, «Локомотив» примет «Баварию» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 20.55 (мск).
В своей группе A команда Марко Николича играет с «Атлетико», «Баварией» и «Зальцбургом».
Следить за матчем «Локомотив» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Бавария»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур