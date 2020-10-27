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«Локомотив» — «Бавария»: почему отменен пенальти в ворота Гильерме?

23:04
27 октября. Москва. «Локомотив» — «Бавария» — 1:2. Момент в штрафной «Локо». 27 октября. Москва. «Локомотив» — «Бавария» — 1:2. Момент в штрафной «Локо». 27 октября. Москва. «Локомотив» — «Бавария» — 1:2. Момент в штрафной «Локо». 27 октября. Москва. «Локомотив» — «Бавария» — 1:2. Момент в штрафной «Локо».
27 октября. Москва. «Локомотив» — «Бавария» — 1:2. Момент в штрафной «Локо».
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Решение арбитра Иштвана Ковача назначить пенальти в ворота хозяев поля на 64-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» (1:2) поначалу вопросов не вызвало. Роберт Левандовски упал в штрафной площади, против него сыграли с нарушением правил. Что тут проверять?

Но испанские видеоассистенты Алехандро Эрнандес-Эрнандес и Гильермо Куадра Фернандес, изучив всю атаку «Баварии», вмешались в действия румынского судьи и изменили его решение. Дело в том, что Левандовски в момент передачи партнера оказался в положении «вне игры». ВАР сообщили об этом Ковачу. Решение фактическое, самому рефери перепроверять его не нужно — в итоге пенальти был отменен. (Александр Бобров)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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