«Локомотив» — «Атлетико»: Жоау Феликс пробил по воротам больше, чем все игроки хозяев
3 ноября 2020, 23:04
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс пять раз пробил по воротам в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1). Два из ударов пришлись в створ под перекладину, и голкипер железнодорожников Гильерме дважды отразил их.
Примечательно, что все игроки «Локо» за весь матч только четырежды пробили по воротам мадридцев.
5 — Jo?o F?lix ?? attempted five shots in this @ChampionsLeague game for @atletienglish, one more than all Lokomotiv Moscow players combined (4). Effort. pic.twitter.com/2MSqEuLczS— OptaJose (@OptaJose) November 3, 2020
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