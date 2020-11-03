Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс пять раз пробил по воротам в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1). Два из ударов пришлись в створ под перекладину, и голкипер железнодорожников Гильерме дважды отразил их.

Примечательно, что все игроки «Локо» за весь матч только четырежды пробили по воротам мадридцев.