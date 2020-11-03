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«Локомотив» — «Атлетико»: Жоау Феликс пробил по воротам больше, чем все игроки хозяев

3 ноября 2020, 23:04

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс пять раз пробил по воротам в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1). Два из ударов пришлись в створ под перекладину, и голкипер железнодорожников Гильерме дважды отразил их.

Примечательно, что все игроки «Локо» за весь матч только четырежды пробили по воротам мадридцев.

Локомотив — Атлетико

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