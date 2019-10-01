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«Локомотив» — «Атлетико»: Жемалетдинов из-за травмы покинул поле

22:35
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов на 32-й минуте в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» покинул поле из-за травмы. Вместо него вышел защитник Брайн Идову.

Отметим, что Жемалетдинов был впервые в карьере вызван в сборную России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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