33' Рифат Жемалетдинов с трудом поднимается с газона и покидает поле с докторами «Локо»... сразу отметим, что контакта с соперниками не было. На поле выходит Брайан Идову! ?#ЛокоАтлетико #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/7adS4S7vCC