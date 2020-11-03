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«Локомотив» — «Атлетико»: составы команд

19:44
Матч &quot;Атлетико&quot; - &quot;Локомотив&quot;, 2019 год. Фото УЕФА
Матч &quot;Атлетико&quot; - &quot;Локомотив&quot;, 2019 год. Фото УЕФА
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Стали известны составы «Локомотива» и «Атлетико» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Райкович, Мурило, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Миранчук, Смолов, Зе Луиш.

Запасные — Савин, Коченков, Лысцов, Жемалетдинов, Эдер, Камано, Сильянов, Иосифов, Черный, Мухин, Лисакович, Рыбчинский.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Ренан Лоди, Льоренте, Сауль Ньигес, Эррера, Корреа, Луис Суарес, Жоау Феликс.

Запасные — Грбич, Мануэль Санчес, Торрейра, Коке, Лемар, Шапонич, Фелипе, Витоло, Эрмосо, Камельо, Санчес, Валера.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Локомотив» — «Атлетико»

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