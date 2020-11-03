«Локо» — «Атлетико»: Суарес смотрел видео и спорил с судьей при назначении пенальти, он получил предупреждение
22:15
Форвард «Атлетико» Луис Суарес получил желтую карточку в матче Лиги чемпионов против «Локомотива» в Москве в необычной ситуации.
Главный судья Бенуа Бастьен из Франции вынес уругвайцу предупреждение за то, что тот подсматривал повтор на экране. Рефери изучал видео в моменте с назначением пенальти в ворота гостей. Вдобавок форвард вступил в спор с арбитром.
VAR помог арбитру увидеть игру рукой, а Антон Миранчук не промазал с точки ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 3, 2020
Смотри, как «Локо» сравнял счет в игре против «Атлетико», а Суарес словил желтую за то, что подглядывал ?https://t.co/J9Yrl1tQ6r pic.twitter.com/wTq0EXY3Oy
11-метровый удар реализовал Антон Миранчук. Счет в матче стал равным — 1:1.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур