Форвард «Атлетико» Луис Суарес получил желтую карточку в матче Лиги чемпионов против «Локомотива» в Москве в необычной ситуации.

Главный судья Бенуа Бастьен из Франции вынес уругвайцу предупреждение за то, что тот подсматривал повтор на экране. Рефери изучал видео в моменте с назначением пенальти в ворота гостей. Вдобавок форвард вступил в спор с арбитром.

VAR помог арбитру увидеть игру рукой, а Антон Миранчук не промазал с точки ?



Смотри, как «Локо» сравнял счет в игре против «Атлетико», а Суарес словил желтую за то, что подглядывал ?https://t.co/J9Yrl1tQ6r pic.twitter.com/wTq0EXY3Oy — Матч ТВ (@MatchTV) November 3, 2020

11-метровый удар реализовал Антон Миранчук. Счет в матче стал равным — 1:1.