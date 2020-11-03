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«Локо» — «Атлетико»: Суарес смотрел видео и спорил с судьей при назначении пенальти, он получил предупреждение

22:15
Бенуа Бастьен и Луис Суарес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Момент с назначением пенальти. Фото Матч ТВ
Бенуа Бастьен и Луис Суарес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Атлетико» Луис Суарес получил желтую карточку в матче Лиги чемпионов против «Локомотива» в Москве в необычной ситуации.

Главный судья Бенуа Бастьен из Франции вынес уругвайцу предупреждение за то, что тот подсматривал повтор на экране. Рефери изучал видео в моменте с назначением пенальти в ворота гостей. Вдобавок форвард вступил в спор с арбитром.

11-метровый удар реализовал Антон Миранчук. Счет в матче стал равным — 1:1.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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