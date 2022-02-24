Лоди рассказал о голевом пасе на Феликса в матче «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Атлетико» Ренан Лоди рассказал, как сделал голевой пас на Жоау Феликса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Мы много отрабатывал навесы. Я очень рад за нас обоих, что все получилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Лоди.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.