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«Мы много отрабатывал навесы». Лоди — о голевом пасе на Феликса

Лоди рассказал о голевом пасе на Феликса в матче «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Атлетико» Ренан Лоди рассказал, как сделал голевой пас на Жоау Феликса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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«Мы много отрабатывал навесы. Я очень рад за нас обоих, что все получилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Лоди.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Жоау Феликс, 7 (1:0), Эланга, 80 (1:1)
Атлетико
Облак Хименес Лоди (Лемар, 76) Савич Мандава Врсалько Кондогбья Льоренте Эррера Жоау Феликс (Гризманн, 76) Корреа
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф (Ван-Биссака, 66) Магуайр Варан Шоу (Алекс Теллес, 67) Погба (Матич, 66) Фред Бруну Фернандеш Криштиану Роналду Рэшфорд (Эланга, 75) Санчо (Лингард, 82)
Предупреждения
Эррера 45+1’, Мандава 63’, Льоренте 77’, Хименес 78’  -  Шоу 50’, Линделеф 60’, Рэшфорд 65’, Фред 74’, Алекс Теллес 83’
Судьи
Хацеган (Румыния)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033902--atletico-vs-man-united/
Жоау Феликс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
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