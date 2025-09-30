Лобанцев: «Реал» — фаворит игры с «Кайратом», но удивительные вещи бывают всегда»

Российский вратарь казахстанского клуба «Кызыл-Жар» Мирослав Лобанцев поделился ожиданиями от матча общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом».

«Понятное дело, что фаворитом будет «Реал». Но в футболе всегда есть удивительные результаты, которые шокируют людей. Будем надеяться, что в этом матче такое пройзойдет! Будем болеть за «Кайрат», — приводит слова Лобанцева News.ru.

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.