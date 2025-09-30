Лобанцев: «В Алма-Ате всегда хорошее поле. Не думаю, что «Реалу» пришлось просить подстричь газон»

Российский вратарь казахстанского клуба «Кызыл-Жар» Мирослав Лобанцев отреагировал на претензии «Реала» по поводу газона в Алма-Ате перед матчем общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата».

«В Алма-Ате всегда хорошее поле. Не думаю, что оно высокое и «Реалу» пришлось просить подстричь. Понятное дело, что чем короче трава, тем быстрее ходит мяч, более зрелищный футбол. Я уверен, что поле будет в порядке», — приводит слова Лобанцева News.ru.

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алмате. Начало — в 19.45 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.