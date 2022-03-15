Ло Сельсо: «За «Ювентус» играют превосходные футболисты, но у «Вильярреала» тоже сильная команда»

Полузащитник «Вильяреала» Джованни Ло Сельсо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (первый матч — 1:1).

«Мы знаем, что в таких напряженных поединках все решают мелочи. Надо быть готовым провести долгий матч, действовать спокойно и терпеливо. За «Юве» играют превосходные футболисты, но у нас тоже сильная команда. Мы сейчас выглядим здорово и утвердились в характере и игровых идеях», — приводит слова Ло Сельсо официальный сайт УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Вильярреал» пройдет в Турине 16 марта и начнется в 23:00 мск.