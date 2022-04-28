Ло Сельсо считает, что у «Вильярреала» есть шансы обыграть «Ливерпуль» в ответном матче

Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Сельсо прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом мачте 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы знали, что едем на очень сложный стадион, чтобы встретиться с одним из лучших в Европе. Знали, что прийти и победить будет непросто. Но считаю, что временами мы действовали достаточно хорошо, нам хотелось немного больше контролировать игру и создавать моменты.

Знаем, что осталось еще 90 минут игры на нашем стадионе, и наши фанаты будут с нами, и эта игра будет определенно отличаться от сегодняшней игры. Думаю, наша команда отлично провела матчи в Лиге чемпионов. У нас были очень сложные соперники, но мы показали отличные игры. Дома «Вильярреал» чувствует себя комфортно, и я думаю, что борьба еще не окончена», — цитирует пресс-служба УЕФА Ло Сельсо.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.