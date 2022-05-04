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Ло Чельсо считает, что на нем был пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо после поражения от «Ливерпуля» (2:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов заявил, что за фол на нем нужно было назначить пенальти.

«Я почувствовал контакт, и во время игры мне показалось, что это пенальти, но я должен еще посмотреть момент этот по телевизору. Пенальти изменил бы ситуацию, но это не оправдание. «Ливерпуль» сделал свою работу во втором тайме отлично и нашел возможность нас обыграть», — цитирует Marca Ло Чельсо.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.

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