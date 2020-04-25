Ллорис выставил на аукцион перчатки, в которых играл в финале Лиги чемпионов

Голкипер «Тоттенхэма» Юго Ллорис выставил на аукцион свои перчатки с финала Лиги чемпионов. Все вырученные деньги пойдут на сбор средств для медицинского персонала, борющегося с коронавирусом, сообщает L'Equipe.

«Тоттенхэм» в 2019 году в финале Лиги чемпионов проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2. На данный момент перчатки Лkориса, в которых он играл в этом матче, оцениваются в 850 евро.

Аукцион для сбора средств устроил французский гандбольный вратарь Сириль Дюмулен. Благодаря аукциону собрано уже более 200 тысяч евро.