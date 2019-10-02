Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Ллорис впервые в карьере пропустил семь мячей в одной игре

00:03
Теги:

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» в гостях разгромила «Тоттенхэм» (7:2), отправив в ворота Юго Ллориса семь мячей. Французский голкипер впервые в карьере пропустил такое количество голов в одной игре. Ранее вратарь «шпор» шесть раз вынимал мяч из сетки в 2013 году в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити», в котором его команда уступила со счетом 0:6. (Денис Аль-Юсифи)

Локомотив — Атлетико

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 1631
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир