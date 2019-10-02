Ллорис впервые в карьере пропустил семь мячей в одной игре

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» в гостях разгромила «Тоттенхэм» (7:2), отправив в ворота Юго Ллориса семь мячей. Французский голкипер впервые в карьере пропустил такое количество голов в одной игре. Ранее вратарь «шпор» шесть раз вынимал мяч из сетки в 2013 году в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити», в котором его команда уступила со счетом 0:6. (Денис Аль-Юсифи)

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