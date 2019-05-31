Ллорис считает, что исход финала ЛЧ с "Ливерпулем" могут решить детали

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис накануне финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" отметил, что исход встречи может решить любая деталь. Он добавил, что его комада готова психологически и физически показать завтра свой лучший уровень.

– Ключевую роль сыграют детали, любая мелочь, которая может повернуть игру в твою пользу, – приводит пресс-служба УЕФА слова Ллориса. – Я думаю, что мы готовы психологически и физически показать завтра свой лучший уровень. Нас ждет фантастическая игра, и надо ей наслаждаться. А лучшая возможность насладиться матчем – это выиграть его. На этой стадии важен каждый игрок команды. Все решают детали, и любой футболист может сыграть решающую роль. Мы все хотим победить.

Для меня большая честь быть в этой успешной команде. Победа на чемпионате мира со сборной была огромным достижением, но это было бы невозможным без помощи партнеров по команде. То же самое можно сказать о финале Лиги чемпионов. Самое сложное – впереди. Нам нужен наш каждый игрок. У нас в команде хороший сплав из молодежи и опытных игроков. Молодым просто надо следовать за лидерами: за тренером и его помощниками, а потом и за ведущими игроками.

Лучший образец нашей сплоченности мы продемонстрировали в Амстердаме. Для каждого из нас этот момент стал одним из лучших за все время в "Тоттенхэме". Конечно, хотим, чтобы и завтра после финального свистка было не менее радостно. Как профессиональный спортсмен я считаю, что важно чувствовать радость от своей работы.

Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало – в 22.00 по московскому времени.

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