"Ливерпулю" вручили Кубок чемпионов. Фото

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов-2018/19. В финале команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0). В составе победителей отличись Мохамед Салах и Дивок Ориги.
CHAMPIONS OF EUROPE. 🏆#SixTimes pic.twitter.com/Vu4pJ6YdaC— Liverpool FC (@LFC) 1 июня 2019 г.
После завершения игры победителям вручили Кубок чемпионов. Первым трофей получил капитан команды Джордан Хендерсон.
A moment we'll never forget.#SixTimespic.twitter.com/7L5Xv1qstW— Liverpool FC (@LFC) 1 июня 2019 г.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/
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