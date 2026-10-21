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«Ливерпуль» забил 12 голов и одержал три победы на старте Лиги чемпионов

Антон Роговский

«Ливерпуль» выиграл все три стартовых матча общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27, забив 12 мячей. В третьем туре английский клуб победил «Вильярреал» — 4:3.

Первый матч «Ливерпуль» завершил победой над «Атлетико» (2:1), затем выиграл у ЛАСКа (6:3). В трех встречах мерсисайдцы пропустили семь голов: один от испанского клуба в первом туре и по три в последующих двух матчах. Данные приводятся в официальном сайте УЕФА.

Алексис Макаллистер забивает третий гол &laquo;Ливерпуля&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Вильярреалом&raquo;.Крутой камбэк «Ливерпуля», хет-трик Фодена и рикошеты против Хайкина в сумасшедшей игре в Неаполе

После трех туров у команды девять очков из девяти возможных. Результаты и расписание приведены в календаре УЕФА.

В игре с «Вильярреалом» английская команда отыгралась со счета 0:2 и добилась победы 4:3. Матч прошел 20 октября на поле «Ливерпуля».

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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